صفاقس: 6 وفيات و366 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 23 ديسمبر 2020، تسجيل 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 945 تحليلا مخبريا بمخبر التحاليل بمستشفى الحبيب بورقيبة والمخابر الخاصة بصفاقس.

وقد ارتفع العدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي فيروس الكورونا إلى 10690 شخصا.

كما تمّ تسجيل 06 حالات وفاة ليُصبح عدد الوفيات 267 شخصا منذ بداية الوباء.

ويُقيم حاليا بقسم كوفيد + 80 شخصا، و14 شخصا بالعناية المركزة، فيما يوجد 80 شخصا بالمصحات الخاصة.

كلمات البحث :إصابة;صفاقس;كورونا;وفيات