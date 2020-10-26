صفاقس: 7 وفيات و148 إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس « كورونا »، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في الجهة منذ انتشار الوباء إلى 74 شخصا.

كما تم أيضا تسجيل 148 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الجملي للإصابات 3061 إصابة.

وبلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 8 أشخاص، و51 مريضا بقسم كوفيد و69 بالمصحات الخاصة.

وتم تسجيل 92 حالة شفاء.

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