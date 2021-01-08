صفاقس: 7 وفيات و328 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية صفاقس بتاريخ 7 جانفي 2021، 7 وفيات و328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 941 تحليلا منجزا، بين تحاليل سريعة وتحاليل « بي سي آر » .

كما عرفت الولاية 127 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 11013 شخصا.

وبلغ عدد المقيمين بقسمي العناية المركزة في كل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى الميداني العسكري بصفاقس 25 مصابا بالوباء، وعدد المقيمين بقسم « كوفيد أكسيجين » بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 104 مصابين، وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة 78 مصابا.

وقفز إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 343 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية إلى 14883 حالة .

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