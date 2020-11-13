صفاقس: 8 وفيات و140 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس أنه تم بتاريخ 12 نوفمبر 2020، تسجيل 8 حالات وفاة و 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 133 حالة وفاة والإصابات إلى 4971 إصابة.

كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3780 وذلك بعد تسجيل 112 حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 8 أشخاص، فيما يُقيم حاليا بقسم كوفيد+ 67 مريضا، و41 مريضا بالمصحات الخاصة.

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