صفاقس: 8 وفيات و155 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأربعاء، أنع تم بتاريخ 8 ديسمبر 2020، تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد مصابي كورونا بالجهة منذ بداية الوباء إلى 7878 شخصا.
كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بالفايروس، ليُصبح عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 222 شخصا.
كما أشارت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس إلى أنه تم بتاريخ 8 ديسمبر الجاري تسجيل 98 حالة شفاء ما يرفع عدد المتعافين بالجهة إلى 6231 شخصا.
ويُقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 12 شخصا، و51 شخصا بقسم كوفيد+، و31 مريضا بالمصحات الخاصة.
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