صفاقس: 8 وفيات و271 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 وفيات و271 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 14 جانفي 2021.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 380 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 16.821 إصابة.

ويُقيم حاليا بأقسام العناية المركزة في المستشفيات 20 مصابا بالفيروس في حين ارتفع عدد المقيمين بقسم « كوفيد+ » إلى 127 مصابا وعدد المقيمين في المصحات الخاصة إلى 85 مصابا .

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