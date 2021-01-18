صفاقس: 8 وفيات و327 إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 17 جانفي 2021، تسجيل 8 وفيات و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في الجهة، منذ انتشار الوباء، إلى 401 حالة وفاة والإصابات إلى 17.614 إصابة.

ويُقيم حاليا 20 مصابا بالفيروس بأقسام العناية المركزة، و125 مريضا بأقسام كوفيد+ ، فيما يوجد 107 مرضى بالمصحات الخاصة.

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