صفاقس: 9 وفيات و151 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الاثنين 08 فيفري 2021، أنه تم بتاريخ 7 فيفري 2021، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 544 تحليلا، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في الجهة منذ بداية الجائحة الوبائية إلى 20743 حالة .
كما سجلت الجهة في اليوم نفسه، 9 حالات وفاة مقابل 189 حالة شفاء.
ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 19 مريضا، و126 مريضا بقسم « كوفيد-19 » بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل إقامة 56 مريضا بالمصحات الخاصة.
كلمات البحث :إصابة;صفاقس;كورونا;وفيات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.