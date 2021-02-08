صفاقس: 9 وفيات و151 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الاثنين 08 فيفري 2021، أنه تم بتاريخ 7 فيفري 2021، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 544 تحليلا، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في الجهة منذ بداية الجائحة الوبائية إلى 20743 حالة .

كما سجلت الجهة في اليوم نفسه، 9 حالات وفاة مقابل 189 حالة شفاء.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 19 مريضا، و126 مريضا بقسم « كوفيد-19 » بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل إقامة 56 مريضا بالمصحات الخاصة.

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