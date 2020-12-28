صفاقس: 9 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 27 ديسمبر 2020، تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات المسجّلة لحاملي الفيروس منذ بداية الوباء إلى 11536 شخصا.

كما تم يوم أمس الأحد، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس التاجي ليُصبح عدد وفيات كورونا بالجهة إلى 283 شخصا.

ويُقيم حاليا 14 شخصا بأقسام العناية المركزة، و87 بقسم كوفيد+ و74 شخصا بالمصحات الخاصة.

وبلغ عدد المتعافين من الوباء إلى حدود 27 ديسمبر الجاري، 8629 شخصا.

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