صفاقس: 9 وفيات و262 إصابة جددة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الثلاثاء، أنه تمّ بتاريخ 19 أفريل 2021، تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا المستجد و262 إصابة جديدة.

ويقيم حاليا 38 مريضا بأقسام العناية المركزة و182 مريضا بقسم « كوفيد -19″ بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يتلقى 94 مريضا العلاج في المصحات الخاصة.

وقد ارتفع عدد الوفيات بالجهة إلى 794 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات المكتشفة بالجهة منذ بداية الوباء إلى 29613 شخصا.

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