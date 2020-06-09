صفر إصابات جديدة بكورونا لليوم السادس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 08 جوان 2020، تمّ إجراء 160 تحليلا مخبريا من بينها 01 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55579.

وقد تم تسجيل 01 تحليلا إيجابيا لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 982 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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