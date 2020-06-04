صفر إصابة جديدة بالكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 03 جوان 2020، تمّ إجراء 378 تحليلا مخبريا من بينها 07 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 53539.

وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليبقى العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 968 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و70 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

كلمات البحث :تونس;صفر;كورونا