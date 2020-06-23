صفر إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 22 جوان 2020، تمّ إجراء 222 تحليلا مخبريا من بينها 04 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 67456.

وقد تم تسجيل 01 تحليل إيجابي لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليبقى العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1159 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1023 حالة شفاء و50 حالة وفاة و86 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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