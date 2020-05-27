صفر إصابة جديدة بكورونا و929 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 26 ماي 2020، تمّ إجراء 637 تحليلا مخبريا من بينها 26 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 49113.

وقد تم تسجيل 05 تحاليل إيجابية، كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ويكون بذلك العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس في استقرار بــــ 1051 حالة مؤكدة موزعة كالآتي وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها: 929 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات.

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