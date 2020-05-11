صفر حالات إصابة جديدة بكورونا و700 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم الاثنين 11 ماي 2020، أنه بتاريخ يوم 10 ماي 2020، تمَ اجراء 292 تحليلا مخبريا، من بينها 40 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الجملي للتحاليل 32818 تحليلا (من بينها 3239 تحليلا مخبريا تمّ إجراؤها خلال الأيام السابقة بالمستشفى العسكري).

وأفادت أنّه تمّ تسجيل 10 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لاتزال حاملة للفيروس وصفر حالات اصابة جديدة، ويكون بذلك العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس في استقرار منذ البارحة حيث بلغ 1032 حالة مؤكدة موزعة كالآتي:

تونس 232

أريانة 99

بن عروس 97

منوبة 40

نابل 15

زغوان 3

بنزرت 25

باجة 4

جندوبة 1

الكاف 8

سليانة 4

سوسة 84

المنستير 40

المهدية 17

صفاقس 36

القيروان 8

القصرين 8

سيدي بوزيد 6

قابس 23

مدنين 90

تطاوين 36

قفصة 45

توزر 5

قبلي 106

عدد الوفيات 45 تتوزّع كالآتي: تونس (8)، أريانة (5)، بن عروس (4)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (7)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (5)، تطاوين (1).

وأفادت الوزارة أنّه تمّ تسجيل 700 حالة شفاء و45 حالة وفاة و287 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 11 مقيمين حاليا في المستشفيات.

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