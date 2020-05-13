صفر حالة إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 12 ماي 2020 تم إجراء 614 تحليلا مخبريا من بينها 39 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 33880 تحليلا.

وتم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا، كلها حالات إصابة سابقة ما تزال حاملة للفيروس وصفر حالة إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس في استقرار حيث بلغ 1032 حالة مؤكدة.

وقد بلغ عدد المتعافين 740 حالة، فيما بقي عدد الوفيات في حدود 45 حالة وفاة.

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