صفر حالة وفاة و175 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 26 نوفمبر 2021، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 5524 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 3.17 بالمائة.

كما لم يتم في اليوم نفسه، تسجيل أي حالة وفاة ليستقر العدد الجملي للوفيات عند 25363 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ140 مصابا بالفيروس التاجي في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 41 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و14 تحت التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة