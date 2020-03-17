صندوق التقاعد يدعو منظوريه للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا

دعا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ له اليوم الثلاثاء، منظوريه للتحلي بروح الوطنية وعدم تعريض أنفسهم أو غيرهم للخطر وذلك بالحد من التنقل لمصالح الاستقبال وللمصالح الإدارية إلا عند الضرورة القصوى فقط مع مراعاة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها على مستوى الصندوق.

كما دعا الصندوق منظوريه في هذه المرحلة الدقيقة، إلى الاقتصار على التواصل مع مصالحه المختصة عبر الهاتف أو التراسل الإلكتروني.

كما يمكن لمنظوري الصندوق الاتصال بمختلف المراكز الجهوية والمحلية وبمكتب العلاقة مع المواطن من الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال على أرقام الهاتف والعناوين الإلكترونية المنشورة بموقع الصندوق.

كما دعا الصندوق جميع منظوريه وأعوانه السلامة إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من قبل الهياكل الصحية المعنية للحد من انتشار الفيروس.

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