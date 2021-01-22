صندوق الضمان الإجتماعي: صرف الزيادة بـ6.5% لكل المتقاعدين مع جراية فيفري

أعلن قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل مساء الخميس 21 جانفي 2021، أنه سيتم صرف الزيادات المقدرة بـ6.5% في جرايات كل المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع جراية شهر فيفري وذلك بمفعول رجعي من أكتوبر 2020.

كما سيتم بالنسبة للمنتفعين بالنظام التكميلي الترفيع في قيمة النقطة بـ17 مليم وبتاريخ مفعول رجعي 01 جويلية 2019 وستصرف هذه المراجعة في جراية فيفري كذلك.

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