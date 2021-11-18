صندوق النقد الدولي: تلقينا مؤخرا طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية

أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنهم قد تلقوا مؤخرا « طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية » ، مشيرا إلى وجود « مباحثات تقنية جارية لتحديد الأولويات الاقتصادية ».

وأكد جيري رايس: « تلقينا مؤخرا من تونس، من السلطات طلبا لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي »، مضيفا « كنا دائما وسنظل شريكا قويا لتونس ».

وشدد جيري رايس على أن المباحثات التقنية بين الصندوق والسلطات التونسية تهدف إلى « بحث إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس » ، موضحا بأن المباحثات تتركز على تحديد أولويات تونس، « أولويات اقتصادية وتحديات يجب النهوض بها وإصلاحات لا بد من تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد ».

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