صندوق النقد الدولي: حققنا تقدما في المناقشات مع تونس

اخر تحديث : 30/03/2022
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

تونس وصندوق النقد الدولي

كشف صندوق النقد الدولي، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنّه حقّق مزيدا من التقدّم في مستوى المناقشات مع الحكومة التونسية بخصوص برنامج الإصلاح.
كما أكّد الصندوق في بلاغه، مواصلة دعمه لتونس في ظلّ الوضع الدولي الصعب بشكل خاص وتداعيات جائحة كوفيد-19، مشددا على التزامه بالوقوف إلى جانب الحكومة التونسية في جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تبذلها لصالح المجتمع التونسي.


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