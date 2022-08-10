صندوق النقد الدولي يستطلع آراء القطاع الخاص بشأن الجباية في تونس

أعلن عضو المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت مهدي البحوري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي يعمل في الوقت الحالي على استطلاع آراء القطاع الخاص بشأن الجباية في إطار مساعدة فينة يقدمها للحكومة التونسية

وأضاف البحوري أن الخبير الدولي المتخصص في السياسة الجبائية باتريك بوتي التقى ، مساء امس الثلاثاء، رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت طارق الشريف في اطار بحث آليات دور القطاع الخاص في تطوير السياسية الجبائية في تونس.

وأكد البحوري ان كوناكت تعتبر ان المالية العمومية في تونس تحتاج إلى جباية شاملة لمختلف القطاعات وان الدولة تحتاج الى مزيد توسيع القاعدة الجبائية.

وشدد المتحدث على أهمية مزيد تشجيع المؤسسات الخاصة في المستقبل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية ووضع تشريعات تتيح تنشيط الإستثمار ودعم الاقتصاد الوطني .

واعتبر ان تطوير الجباية في تونس يتطلب كذلك مزيد إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الوطني وتشريك اوسع للقطاعات والمؤسسات والشركات.

كلمات البحث :.;الجباية;القطاع الخاص;تونس;صندوق النقد الدولي