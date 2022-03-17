صندوق النقد الدولي يُرسل فريقا من الخبراء إلى تونس الشهر الجاري



أكّد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم الخميس 17 مارس 2022، أن الصندوق سيرسل فريقا من الخبراء إلى تونس هذا الشهر لإجراء مزيد من النقاشات حول برامج المساعدات المالية الجديدة.

وبيّن المتحدث باسم الصندوق بأن الخبراء سيجتمعون مرة أخرى هذا الشهر مع السلطات التونسية ويسعون للبناء على « التقدم الجيد الذي تم إحرازه في فهم سياساتهم الإصلاحية ».

وطلبت تونس في منتصف شهر نوفمبر برنامج قرض من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها الذي يعاني من انخفاض النمو وكذلك ارتفاع الدين العام والتضخم والبطالة.

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