صندوق النقد الدولي يُعلن استعداده لبدء المفاوضات مع تونس خلال الأسابيع القادمة

أصدر صندوق النقد الدولي بيانا مساء اليوم الأربعاء، أعرب فيه عن استعداده لبدء المفاوضات حول البرنامج خلال الأسابيع القادمة عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لعدة شهور.

و رحب صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الحكومي في تونس و الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، مؤكدا ضرورة التفاف جميع الأطراف المعنية حول هذا البرنامج والمساهمة في الجهود المبذولة بشأنه.

ودعا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور في بيان له، إلى تونس التصدي على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

« ويحقق برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق. »

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