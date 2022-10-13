صندوق النقد: نعمل بفاعلية مع السلطات التونسية لاستعادة نسق النمو

أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال ندوة صحفية انتظمت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من 10 الى 16 أكتوبر 2022 بواشنطن اليوم الخميس، « ان الصندوق يعمل بفاعلية مع الحكومة التونسية لاستعادة مسار النمو والسعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد »

وتطرق أزعور الى « دعم صندوق النقد الدولي للتقدم الذي تحرزه تونس » ، مؤكّدا ثقة صندوق النقد الدولي في الحكومة التونسية لتنفيذ الإصلاحات، الى « تقدم المفاوضات بشأن الاتفاق المالي الجديد مع تونس » دون تقديم أي تفاصيل بالخصوص، معلنا انه سيتم الكشف عن كل التطورات في الابان.

وقال المتحدث: « خضنا مع تونس سلسلة من المفاوضات على امتداد سنتين والحكومة وضعت برنامجا شاملا لحل إشكاليات الميزانية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد »

وذكّر المتحدث بأنّ تونس، على غرار بلدان أخرى في المنطقة، قد تعرضت الى عديد الصدمات جراء جائحة كوفيد وتأثر القطاع السياحي والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى الى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات »

وقال ازعور إن الظرف الحالي لا يساعد على ضمان الاستقرار المالي وتحقيق الازدهار في تونس وهو يتطلب اتخاذ إصلاحات.

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