صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي في 2023

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2.5 بالمائة في 2022، مرجحا ارتفاعه إلى 1.9 بالمائة في عام 2024.

وخفضت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الصادر الثلاثاء، حول « آفاق الاقتصاد العالمي »، توقعاتها لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل عام، إلى 3.1 بالمائة لسنة 2023 من 3.2 بالمائة وفقا لآخر تقديراته المحدثة في جانفي الفارط والى 3.4 بالمائة لعام 2024 بعد ان كانت سابقا في حدود 3.5 بالمائة، مقابل معدل نمو بـ 5.3 بالمائة في عام 2022 وبالنسبة للتضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023 ثابتا دون تغيير عند 14.8 بالمائة كما كان الحال في عام 2022، على أن ينخفض في عام 2024 إلى 11.1 بالمائة.

وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل نمو اقتصاد المغرب في سنة 2023 إلى 3 بالمائة مقابل 1.1 بالمائة في 2022، على أن يرتفع معدل النمو أكثر في سنة 2024 ليبلغ 3.1 بالمائة.

كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموا بـ 2.6 بالمائة في كل من عامي 2023 و2024، مقابل 2.9 بالمائة في عام 2022.

وخفضت مؤسسة « بروتن وودز »، في تقريرها، تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى 2.8 بالمائة من 2.9 بالمائة في التوقعات السابقة في جانفي، من نمو بـ 3.4 بالمائة في عام 2022، متوقعة أن يبلغ معدل النمو 3 بالمائة في عام 2024.

وكانت توقعات صندوق النقد في جانفي مرتفعة بـ 0.2% نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر، وأرجع الصندوق آنذاك تعديل توقعاته إلى ظهور مؤشرات إيجابية وإظهار العديد من الاقتصادات مستويات صلابة أعلى من المتوقع في وجه التحديات.

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