صندوق النقد يعتزم تحديد موعد جديد لدراسة ملف تونس

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي وفاء عمرو في تصريح أدلت به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 أمس الاثنين بواشنطن، أنّ صندوق النقد الدولي سيُحدّد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس ادارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية.

وأّكّدت عمرو أن « الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس، خلال اجتماعات الربيع » ، مضيفة أن « السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي وضعته » .

وشددت المتحدثة باسم النقد الدولي على أن نجاح برنامج الاصلاحات يتطلب انخراط مختلف الاطراف الفاعلة في البلاد بالإضافة الى دعم شركاء التنمية.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس ادارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر 2022 وهو ما أخّر حصولها على تمويلات تحتاجها لتمويل ميزانيتها، رغم توصلها إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة من « تسهيل الصندوق الممدد » بقيمة 1,9 مليار دولار.

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