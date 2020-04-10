صندوق النقد يمنح تونس 750 مليون دولار كتمويل طارئ لمواجهة كورونا

أعلن وزير المالية « محمد نزار يعيش » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة 10 أفريل 2020، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق في اجتماع عقده اليوم على منح تونس ما قيمته 750 مليون دولار.

وبين وزير المالية بأن هذه القيمة سيتم تحديدها نهائيا غدا صباحا وفق سعر سلّة العملات المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي.

وسيتم صرف هذا المبلغ خلال الأسبوع القادم في اطار آلية التمويل الطارئ للصندوق لمواجهة وباء كوفيد 19.

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