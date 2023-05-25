صندوق الودائع والأمانات يحصل على جائزة أفضل بنك داعم للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة في مسابقة أفريكان بنكر

حاز صندوق الودائع والأمانات لتونس على الجائزة الأولى لأفضل بنك داعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2023 في إفريقيا، خلال حفل توزيع جوائز « افريكان بنكر » انتظم مساء أمس، الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك وسط حضور أكثر من 300 من مسيري أهم البنوك والفاعلين الاقتصاديين في القارّة.

وتحصّل صندوق الودائع والأمانات على هذه الجائزة إثر ترشّحه إلى جانب 4 بنوك إفريقية، ضمن الفئة ذاتها، من جنوب إفريقيا وتنزانيا والسنيغال وكينيا.

وتنظم مجلة « افريكان بنكر » هذه المسابقة الأكبر في القطاع البنكي في القارّة الإفريقية، في نسختها 17، وترصد 10 جوائز في م10 مجالات على غرار أفضل شخصيّة بنكية وأفضل بنك والبنك المستدام في افريقيا والتكنولوجيا المالية » فينتاك »، وذلك على هامش انعقاد أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية.

وأكّدت المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الفوز بهذه الجائزة بفضل مشروع « دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة ».

وأوضحت الغربي أنّ المشروع، المموّل من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الفني، يهدف إلى تمويل إحداث المؤسّسات الناشئة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وضمان استدامة نشاطها.

وأشارت إلى أنّ المشروع، الذي يمتد إلى غاية سنة 2026، يساعد، خاصّة، على تعزيز إحداث المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، التّي تسيّرها النساء في المناطق الداخلية.

ويموّل مشروع المؤسّسات الناشئة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة المجددة، في جانبه الاكبر، من اكتتاب صندوق الودائع والامانات في صندوق الصناديق بنحو 200 مليون اورو، تهدف الى الاستجابة الى الحاجيات المالية ونمو المؤسسات الناشئة.

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