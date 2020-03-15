صندوق وطني لمقاومة وباء الكورونا

وضعت وزارة الماليّة على ذمّة المواطنين والمؤسسات من أجل التبرع لصندوق مقاومة وباء الكورونا والحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية الوسائل التالية :

• تحويل المبلغ المتبرع به على الحساب البريدي رقم 1818 أو إيداع التبرع بمكاتب البريد على كافة تراب الجمهورية.

• إرسال ارسالية قصيرة على الرقم 1818

• عبر منظومة USSD إرسال *1818*المبلغ بالمليمات# مثال: *1818*5000# ويعني تبرّع بقيمة 5 دنانير.

• بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم التبرّع بواسطة تحويل بنكي لفائدة حساب الصندوق المودع بالبريد التونسي تحت رقم RIB: 17000000000000181817

وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع مبالغ التبرّع سيقع إيداعها في الصندوق كاملة دون اقتطاع الضريبة والمصاريف المحمولة على الإرساليات.

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