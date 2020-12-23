ضبابٌ كثيف في الصباح ثُمّ سحب عابرة بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية .

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وتكون السماء بعد تقشعه مغشاة بسحب عابرة باغلب الجهات مع بقايا أمطار بالجنوب الشرقي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س ليلا قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 14 و19 درجة.

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