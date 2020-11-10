ضباب بالمنخفضات والحرارة في انخفاض

تمتاز انطلاقة نهار اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، بظاهرة الضباب بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وتكون السماء بعد تقشعه مغشاة بسحب عابرة.

تكون الرياح معتدلة عموما والبحر قليل الاضطراب.

الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 22 و26 درجة وتكون في حدود 19 بالمرتفعات ، في استقرار بالجنوب حيث تبقى في مستوى 28/24 درجة.

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