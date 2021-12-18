ضباب في الصباح والحرارة في ارتفاع

تتميز انطلاقة نهار اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، بظهور الضباب في الشمال والمناطق الشرقية و يكون كثيفا خاصة بالمنخفضات والمناطق المحاذية للسدود والغابات والأودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية و يتقشّع تدريجيا في الساعات القادمة .

ويكون الطقس بعد تقشع الضباب مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية مع رياح غربية ضعيفة فمعتدلة، أما البحر متموج فمضطرب بعد الظهر بالسواحل الشرقية و الحرارة القصوى في ارتفاع طفيف و تتراوح عامة بين 13 و 17 درجة و في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

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