ضباب في الصباح ثمّ أمطار رعدية بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال و الوسط.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل
و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، أما البحر مضطرب.
الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات و بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات.
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