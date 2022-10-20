ضباب في الصباح ثم أجواء مشمسة بأغلب الجهات

يكون طقس اليوم الخميس، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية هو ما يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مشمسة تتخللها سحب قليلة بأغلب الجهات.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بأقصى الشمال الغربي، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بمنطقة سرات.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة.

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