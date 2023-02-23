ضباب في الصباح ثم أجواء مغيمة بأغلب الجهات



يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية هو ما يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا باغلب الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية.. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 22 و27 ببقية الجهات.

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