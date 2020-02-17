ضباب في الصباح ثم أمطار ضعيفة آخر الليل



يتميز طقس اليوم الاثنين 17 فيفري 2020، بضباب محليا كثيف في الصباح ثم بعض السحب على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بمناطق أقصى الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة آخر الليل.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س بمنطقة سرات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر متموج بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 22 درجة.

كلمات البحث :أمطار;ضباب;طقس