ضباب في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الاثنين، بضباب محلي بمنخفضات الشمال وجليدة بالمناطق الغربية قد يميزان الساعات الأولى للنهار ومن ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون احيانا كثيفة بالمناطق الشرقية والجنوب ترافقها امطار متفرقة تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل حيث تكون محليا غزيرة.

يتواصل نشاط الرياح نسبيا شرق البلاد حيث تصل سرعتها إلى 40 كلم/س، أما البحر متموج إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و17 درجة وتكون في حدود 9 بالمرتفعات.

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