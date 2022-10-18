ضباب في الصباح ثم سُحب عابرة بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بضباب محلي وخفيف بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية خلال الساعات الأولى للنهار إضافة إلى بعض الأمطار الضعيفة والمحلية بالسواحل الشرقية، ومن ثم بعض السحب العابرة والتي تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالجنوب الغربي مع ظهور خلايا رعدية.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها محليا إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سرات وخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة.

كلمات البحث :سحب;ضباب;طقس