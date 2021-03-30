ضباب في الصباح ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد

تتميز الساعات الأولى لليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، بظهور ظاهرة الضباب بالشمال والوسط، ومن المنتظر ان يكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وتكون الأجواء بعد تقشعه قليلة السحب على كامل البلاد.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب وملائم لمختلف الانشطة البحرية.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 16 و21 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وتكون بين 23 و29 ببقية الجهات.

كلمات البحث :سحب;ضباب;طقس