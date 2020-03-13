ضباب في الصباح ثم طقس مغيم بأغلب المناطق

يتميز طقس اليوم الجمعة 13 مارس 2020، بضباب محلي في الصباح بالمناطق الساحلية للجنوب ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق.

تكون الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية بعد الظهر وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال، أما البحر قليل الاضطراب بالشمال وبخليج قابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة و تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية.

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