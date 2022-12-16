ضباب في الصباح ثُمّ أمطار متوقعة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محلي قد يميز انطلاقة النهار بالشمال الشرقي ومن ثم سحب عابرة على كامل البلاد وتتكاثف تدريجياً بالشمال مع خلايا رعدية محلية ترافقها امطار متفرقة بعد الظهر و تشمل عدد من معتمديات الوسط اخر النهار .

نشاط الرياح يتواصل نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تثير الرمال، أما البحر مضطرب عموما.

انخفاض نسبي مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 15 و21 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 22 و27 ببقية الجهات كما تصل إلى 30 بأقصى الجنوب الشرقي.

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