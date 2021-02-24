ضباب في الصباح ثُمّ سُحب عابرة



يتميز طقس اليوم الأربعاء 22 فيفري 2021، بضباب محلي قد يميز الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وقرب السواحل، وبعد تقشعه تكون السماء مغشاة بسحب عابرة.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة بالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس ومضطرب فمتموج ببقية المجالات البحرية.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتصل محليا إلى 23 بالجنوب.

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