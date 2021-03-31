ضباب في الصباح ثُمّ طقس قليل السحب

تتواصل اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، مؤشرات الضباب في الساعات الأولى للنهار ومن المنتظر ان يكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وتكون الأجواء بعد تقشعه قليلة السحب بالشمال والوسط ومغيمة جزئيا بالجنوب.

ودعا معهد الرصد الجوي مستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة إلى توخي الحذر.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بأقصى الشمال الغربي، أما البحر مضطرب بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 19 و23 درجة بالشمال والمرتفعات والسواحل الشرقية، تكون بين 23 و27 درجة ببقية الجهات.

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