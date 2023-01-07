ضباب في الصباح مع أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محلي بالمنخفضات قد يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم بعض السحب العابرة والتي تكون احيانا كثيفة بالمناطق الساحلية مع امطار متفرقة وتكتسي صبغة رعدية بالجنوب الشرقي .

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، أما البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج شرق البلاد.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 14 و18 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;ضباب;طقس