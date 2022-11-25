ضباب في الصباح مع أمطار متفرقة ورعدية ليلا

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محلي بالمنخفضات قد يميز الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالشمال والوسط مع امطار متفرقة ورعدية ليلا وتكون محليا غزيرة بالشمال الغربي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتتقوى نسبيا أثناء الليل قرب السواحل لتصل سرعتها إلى 50 كلم/س بالسواحل الشمالية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ليلا.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات.

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