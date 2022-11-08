ضباب في الصباح مع ارتفاع طفيف في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، بضباب محلي قد يميز الساعات الأولى للنهار بالشمال السواحل الشرقية ومن المنتظر ان يكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وتكون الأجواء بعد تقشعه قليلة السحب على كامل البلاد.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب عموما.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 24 و28 درجة.

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