ضباب في الصباح مع ارتفاع في الحرارة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محلي خلال الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات وقرب السواحل مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي مستعملي الطريق وخصوصاً في الطرقات السيارة إلى الالتزام بالحذر.

ومن المنتظر أن يشهد الطقس فترات مشمسة بعد تقشع الضباب تتخللها سحب قليلة بأغلب الجهات والتي تكون أكثر كثافة بمناطق اقصى الشمال.

نشاط متوقع للرياح قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 13 و18 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات.

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