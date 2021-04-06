ضباب في الصباح مع ارتفاع متوقع في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021، بضباب محلي قد يميز الساعات الأولى للنهار وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي مستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة إلى توخي الحذر، وتكون الأجواء بعد تقشعه قليلة السحب بأغلب الجهات.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب فمضطرب ببقية المجالات البحرية.

ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات ، تكون بين 23 و27 درجة ببقية الجهات.

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