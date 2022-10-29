ضباب في الصباح مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى للنهار ومن ثم أجواء قليلة السحب بأغلب الجهات.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 24 و29 درجة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بمنطقة سرات.

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